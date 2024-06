Tragedia in montagna, muoiono due giovani alpinisti. Pauroso volo di 700 metri sul Monte Zerbion in Valle d’Aosta: avevano 26 e 28 anni.

Tragedia in montagna, muoiono due giovani alpinisti

Drammatico incidente l’altro giorno sul Monte Zerbion, a 2.719 metri. Una coppia di giovani alpinisti valdostani ha perso la vita precipitando per circa 700 metri dalla cima.

Si tratta di Jean Daniel Pession, 28 anni, maestro di sci ad Antagnod, e di Elisa Arlian, 26 anni, maestra di sci di fondo a Saint-Barthélemy e insegnante di scuola primaria. Erano impegnati sulla cresta che divide le pareti est e nord della montagna.

L’allarme partito dai genitori

L’allarme è scattato intorno alle 14 dai genitori, preoccupati per il mancato rientro dei giovani. Tre elicotteri sono intervenuti. I corpi senza vita dei due valdostani sono stati avvistati dall’equipaggio dell’elicottero della guardia di finanza, dotato di apparecchiature per il rilevamento di segnali di telefonia mobile. Sono quindi stati recuperati lungo la parete nord.

Come riporta La Provincia di Biella, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Cervinia.

Tanti ricordi e messaggi di cordoglio

Messaggi di cordoglio sono immediatamente giunti dal mondo sportivo, a cominciare dalla Fisi, che ricorda Jean Daniel Pession, membro della squadra di Coppa del mondo.

«Una terribile tragedia colpisce il mondo degli sport invernali e in particolare lo sci velocità – scrive la Fisi in una nota -. Nel corso della carriera, il valdostano aveva ottenuto i migliori risultati nel 2021, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del mondo, mentre ai Mondiali era giunto 22esimo a Vars nel 2022. Il Presidente Flavio Roda e tutta la Federazione esprimono il loro cordoglio alla famiglia Pession per questa tragica disgrazia».

Dalla sua, Elisa ha portato avanti la lunga tradizione dello sci club di Saint-Barthélemy, prima come atleta e poi come allenatrice, aggiungendo a ciò la pratica di corsa in montagna e skiroll. Una quadro più completo sui due giovani su Aosta Sera.

