Tragedia sul Lago Maggiore, muore ragazza di appena 21 anni

Una ragazza di appena 21 anni ha perso la vita l’altro giorno in un incidente avvenuto a Brebbia, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. La giovane si chiamava Mariagrazia Brovelli, era una studentessa e abitava ad Angera, di fronte ad Arona.

La giovane stava viaggiando con la sua Honda CBR 500 sulla strada provinciale 69, in direzione sud. All’altezza di un distributore di benzina, una Lancia Y condotta da una donna di 44 anni che viaggiava in senso inverso avrebbe svoltato a sinistra per entrare nella stazione di servizio. Una manovra che l’ha portata a invadere la corsia opposta.

Evidentemente la donna non si è accorta della moto che sopraggiungeva, e a quel punto lo scontro è stato inevitabile.

Nulla da fare per la giovane

La 21enne è stata sbalzata dalla sella, ha sbattuto contro il parabrezza dell’auto ed è finita a terra a bordo strada. L’impatto è stato molto violento, la ragazza ha cessato di vivere sul colpo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e anche l’elisoccorso partito da Como, che però non ha soccorso nessuno. L’automobilista è stata invece portata da un’ambulanza a Varese.

Aveva da poco perso la mamma

Mariagrazia Brovelli aveva perso la mamma solo da pochi mesi, uccisa da una malattia. Un altro durissimo colpo per la famiglia. La giovane lascia il padre, titolare di un’azienda agricola, e un fratello diciottenne.

Era studentessa di scienze infermieristiche, e alla passione per la moto univa quella per la musica: suonava infatti da anni il clarinetto nel Corpo musicale angerese “Santa Cecilia”.

