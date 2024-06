Tragedia sulla A4: operaio inghiottito dal canale scolmatore. Un 58enne ha perso la vita nel corso di un intervento di manutenzione.

Tragedia sulla A4: operaio inghiottito dal canale scolmatore

Un operaio di 58 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, venerdì 28 giugno, nel corso di un intervento di manutenzione lungo l’autostrada A4. Un incidente ancora tutto da charire che è accaduto nel Milanese, a Trezzo sull’Adda.

L’uomo era un dipendente della Italgen e stava lavorando alla manutenzione di un canale scolmatore, impianto che garantisce la sicurezza del tratto soprattutto in caso di forti piogge. Improvvisamente è precipitato nel fiume. Appesantito e ostacolato dall’imbragatutra che portava addosso, non è riuscito a risalire a galla ed è stato portato via dalla corrente.

La ricerca del corpo e le indagini

Partita immediatamente la ricerca del corpo, finora senza esito. E partite subito, come riporta La Prealpina, anche le indagini per capire che cosa possa aver provocato la tragedia.

L’uomo indossava l’imbragatura di prassi per questo tipo di interventi. Da verificare dunque che cosa sia andato storto: se si sia trattata di una leggerezza della vittima o qualcun altro (magari il sistema di sicurezza non era indossato adeguatamente) o se invece se qualcosa si è rotto e ha determinato la tragedia.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook