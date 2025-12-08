Tragico incendio in un’abitazione: trovato senza vita un uomo di 62 anni. Probabilmente la vittima è stata uccisa dalle esalazioni tossiche.

Tragedia all’alba di ieri, lunedì 7 dicembre, a Dronero, nel Cuneese, dove un incendio scoppiato in un alloggio di via Alfieri si è rivelato fatale per un uomo. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione, dopo le prime operazioni di spegnimento, hanno scoperto nella mansarda il corpo senza vita di Adriano Pasero, 61 anni, titolare di una piccola impresa edile del paese.

Le fiamme si sono sviluppate nelle prime ore del mattino, poco dopo le 7, attirando l’attenzione dei residenti della zona che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’emergenza iniziando a domare il rogo, che aveva interessato soprattutto il primo piano dell’edificio.

I vigili trovano un uomo senza vita

Una volta messa in sicurezza l’area, i pompieri hanno effettuato un controllo all’interno dell’appartamento, trovando l’uomo nella zona superiore della casa, dove probabilmente si trovava ancora a riposo. Secondo una prima ipotesi, Pasero potrebbe essere stato sorpreso nel sonno dal fumo e dalle esalazioni, senza riuscire a mettersi in salvo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia competente, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause, al momento, restano da definire: non si esclude alcuna pista, compresa quella di un possibile corto circuito o di un guasto accidentale.

Una persona molto conosciuta

Adriano Pasero era una figura conosciuta nella zona, dove da anni gestiva la sua attività edile. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce su un episodio che si è trasformato in una tragedia improvvisa.

