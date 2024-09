Trattore ribaltato nel torrente, disperso un agricoltore. E’ accaduto durante l’ondata di maltempo di ieri. In corso le ricerche di un 58enne.

Trattore ribaltato nel torrente, disperso un agricoltore

Sono in corso dalla mattinata di ieri, giovedì 5 settembre, le ricerche di un uomo di 58 anni, disperso dopo essere stato travolto alla guida di un trattore dall’Orco in piena nel territorio tra Feletto e Lusiglié, nel Canavese. Per cause ancora da chiarire, il mezzo agricolo è finito ribaltato nel corso d’acqua, gonfiato dalle piogge che stavano cadendo da ore.

Secondo quanto riportano i colleghi di Prima il Canavese, l’uomo a bordo del trattore stava lavorando insieme ad altri al disboscamento di un’area sulla riva del torrente. Un torrente il cui livello però si stava alzando pericolosamente. tant’è che a un certo punto il mezzo è stato inghiottito dalle acque nel giro di poche secondi. E del conducente si sono perse le tracce.

LEGGI ANCHE: Maltempo, passato il peggio: molti danni in Piemonte

L’inizio delle ricerche

Sul posto sono giunte alcune squadre dei vigili del fuoco da Rivarolo e Torino e i nuclei speleo-alpino-fluviale, subacqueo e acquatico. Oltre a loro, è al lavoro anche il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Ivrea, nonché la polizia locale di Feletto, che stanno collaborando alle ricerche della persona dispersa.

L’uomo disperso si chiama Gianni Canavera ed è residente a San Francesco al Campo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook