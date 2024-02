Travolto da una balla di tessuto, camionista ricoverato in codice giallo. Infortunio sul lavoro per un autotrasportatore nel Biellese.

Autotrasportatore travolto da balla di tessuto, portato all’ospedale in codice giallo. Tutta Italia in questi giorni è sconvolta per quanto accaduto a Firenze, ma quello degli infortuni sul lavoro è un tema purtroppo sempre d’attualità, anche in zona. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato l’altro giorno.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, lo sfortunato protagonista dell’infortunio sul lavoro è stato un autotrasportatore serbo proveniente dall’estero. E’ rimasto ferito mentre scaricava il proprio rimorchio nel piazzale di un’azienda di Mottalciata.

La ricostruzione dell’incidente

Stando a quanto ricostruito finora, una grossa balla di tessuto sarebbe caduta accidentalmente dal cassone travolgendolo. Il 49enne è stato subito soccorso dai presenti per poi essere affidato alle cure del 118. E’ stato accompagnato all’Ospedale degli Infermi in codice giallo.

Nell’incidente l’uomo ha riportato la lussazione di una spalla e la frattura di una caviglia. La prognosi è di 30 giorni. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri di Cossato e il personale dello Spresal.

