Travolto dalla ruspa che stava guidando: muore operaio 54enne. Tragedia in un cantiere, inutile l’intervento di soccorso del 118.

Travolto dalla ruspa che stava guidando: muore operaio 54enne

Terribile incidente sul lavoro lungo i pendii di Massino Visconti, centro del Novarese. Giacomo Maimonte, 54 anni di origini siciliane ma residente con la moglie e le figlie ad Arona, ha perso la vita mentre manovrava una ruspa. Lo riporta il Corriere di Novara.

In particolare, stava lavorando nei pressi della residenza Villa Rossi sulla strada di accesso che porta a San Salvatore quando la miniruspa che stava manovrando si è ribaltata. L’uomo è rimasto così schiacciato. Con il suo mezzo, l’uomo stava percorrendo un tratto di salita particolarmente ripido: ed è stato forse questo pendio a far rovesciare il mezzo: l’operaio è finito schiacciato tra la ruspa e un muro di contenimento.

LEGGI ANCHE: Schianto frontale contro una ruspa, muore 75enne

Inutili i soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo per Maimonte non c’era già più nulla da fare: è morto sul colpo, o comunque in pochi secondi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Lesa e i vigili del fuoco.

Sull’accaduto indagano i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal) dell’Asl di Novara, che devono verificare se nella zona del lavoro sono state prese tutte le precauzioni imposte dalle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook