Travolto da un treno all’alba, gravissimo un sessantenne

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito all’alba di ieri a Borgo Ticino dopo essere stato investito da un treno in transito all’esterno della stazione. L’incidente si è verificato intorno alle 4.45. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Borgomanero.

Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Il convoglio procedeva a bassa velocità quando si è verificato l’investimento, avvenuto lungo la massicciata in un tratto esterno allo scalo ferroviario. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto prima del trasferimento in ospedale.

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Rilievi e verifiche

L’episodio ha richiesto l’intervento delle autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

La circolazione ferroviaria ha subito le inevitabili ripercussioni durante le attività di emergenza. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per definire la dinamica dell’investimento e chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente. Lo riporta il Corriere di Novara.

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