Tre furgoni e uno scooter in fiamme nella notte. Incendio in un parcheggio di Vercelli: si sospetta l’origine dolosa.

Fiamme in centro a Vercelli l’altra sera dopo le 23. Due squadre del Comando dei vigili del fuoco sono intervenute nel parcheggio in via Bezzecca, di fronte a via Curtatone, per un incendio che ha coinvolto tre furgoni ed uno scooter.

Si è trattato di un rogo notevole, sulle cui cause al momento non ci sono ancora notizie ufficiali: ma il sospetto che si tratti di un gesto doloso è forte. Sul posto si sono recati anche polizia e carabinieri per i rilievi del caso.

Danni importanti ai mezzi coinvolti

L’intervento dei vigili del foco ha permesso la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni ai veicoli sono notevoli: furgoni e scooter sono andati pressoché distrutti.

