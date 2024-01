Trentenne morso da una vipera: portato in codice rosso a Borgomanero. Ora è ricoverato in gravi condizioni: saranno decisive le prossime ore.

Trentenne morso da una vipera: portato in codice rosso a Borgomanero

Un uomo di trent’anni è stato ricoverato nella mattinata di oggi, martedì 30 gennaio, dopo essere stato morso da una vipera. Il fatto è accaduto in una zona a cavallo tra Borgo Ticno e Dormelletto, nel Novarese.

Un fatto decisamente insolito, vista la stagione: normalmente, le vipere trascorrono la stagione invernale in uno stato simile all’ibernazione. Ma evidentemente qualche esemplare resta in circolazione, e ha morso il malcapitato escursionista.

LEGGI ANCHE: Vipera al cimitero terrorizza i parenti dei defunti

Il soccorso e il trasporto in ospedale

E’ stato lo stesso trentenne e contattare il 112 per chiedere aiuto. Come riportano i colleghi di Prima Novara, i soccorsi giunti sul posto hanno trasportato l’uomo, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Saranno determinanti le prossime ore per capire come potrà evolversi la situazione.

Foto d’archivio