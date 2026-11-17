Rocambolesco incidente nella prima serata di ieri, lunedì 16 novembre: intorno alle 19, si sono scontrati un’automobile e un pullman nel territorio di Trino. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra la strada provinciale 33 e la provinciale 7, lungo la direttrice che conduce verso il paese. Il pullman è terminato fuori dalla carreggiata, fermandosi in un canaletto di irrigazione a margine della strada.

La posizione del mezzo pesante ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il pullman, secondo le prime informazioni diffuse, si è arrestato appoggiandosi all’interno del canale che costeggia la strada. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica né sulle manovre compiute dai due conducenti prima dell’incidente.

Gli occupanti del pullman già fuori all’arrivo dei soccorritori

Quando le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’incidente, le persone che si trovavano sul pullman erano già riuscite a uscire dal mezzo. Gli occupanti erano affidati al personale sanitario, intervenuto per prestare le cure necessarie. Si parla di sette persone rimaste ferite e accompagnate al pronto soccorso.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli e quelle del distaccamento volontario di Trino. Personale professionista e volontario impegnato nell’intervento di soccorso lungo il tratto provinciale, dove il pullman era rimasto fuori dalla sede stradale. Non sono stati diffusi dettagli sulle successive operazioni di recupero del veicolo.

Carabinieri di tre stazioni sul luogo dell’incidente

Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Vercelli, Ronsecco e Trino. La presenza dei militari ha accompagnato l’intervento di emergenza nell’area in cui si incontrano le due strade provinciali. Resta da chiarire come si sia verificato lo scontro e quali circostanze abbiano portato il pullman a finire nel canaletto di irrigazione.

Le prime informazioni permettono per ora di confermare il coinvolgimento dei due veicoli, l’uscita di strada del pullman e l’assistenza sanitaria prestata ai suoi occupanti. Non sono invece stati comunicati ulteriori elementi riguardanti le persone che viaggiavano sull’automobile. Il bilancio delle eventuali conseguenze fisiche resta da precisare, in attesa di aggiornamenti sull’accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati