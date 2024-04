Trovato cadavere di una donna nel canale Quintino Sella. Il corpo è stato scoperto non lontano dalla centrale idroelettrica di Orlengo.

L’altro giorno, nel primo pomeriggio, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nel canale Quintino Sella a Novara. Come riportano i collghi di Prima Novara, stando alle prime informazioni raccolte, si tratterebbe del corpo di un’anziana. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi della centrale idroelettrica ad Olengo.

E’ stato proprio il gestore dell’impianto a dare l’allarme. L’uomo aveva notato infatti un problema al regolare flusso dell’acqua, ed è andato a verificare la situazione temendo che vi fosse qualche ostruzione alle grate. E purtroppo ha scoperto che si trattava di un corpo umano senza vita.

Il recupero da parte dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero mentre sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire all’identità della donna: sul corpo, infatti, non sono stati trovati documenti di sorta.

In ogni caso, da una prima analisi sembra non vi siano segni di violenza sul corpo. E’ quindi probabile che si sia trattato di una disgrazia, oppure di un gesto volontario. La prima cosa da fare è però dare un nome e un cognome a questi poveri resti.

