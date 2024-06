Trovato il corpo senza vita di un giovane scomparso da una comunità. Il caso era approdato anche a “Chi l’ha visto?”, ma si è concluso nel peggiore dei modi.

Trovato il corpo senza vita di un giovane scomparso da una comunità

Si è conclusa nel più triste dei modi la ricerca di Valerio Miceli, un 30enne originario di Palazzolo Vercellese che si era allontanato mercoledì scorso da Frassineto Po. Nel centro vicino a Casale Monferrato il giovane viveva in un gruppo appartamento.

Si era allontanato a piedi dall’ambulanza che era intervenuta proprio in seguito ad una sua telefonata.

Ritrovato il corpo

Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato ritrovato dalla Protezione civile nella mattiata di ieri, sabato 22 giugno. Come riportano i colleghi di Prima Alessandria, era in un canale in secca nel territorio comunale di Frassineto Po, nei pressi di un cavalcalvia dell’autostrada A26. Sul posto è intervenuta la polizia, che condurrà le indagini per ricostruire che cosa è accaduto a Valerio in questi tre giorni assieme a medico legale, carabinieri e vigili del fuoco.

Del caso si era anche occupata la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook