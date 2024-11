Trovato senza vita un escursionista scomparso da domenica. Il corpo di un 57enne rinvenuto ai piedi di un pendio scosceso.

Trovato senza vita un escursionista scomparso da domenica

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un escursionista di 57 anni disperso da domenica 10 novembre in zona San Michele di Prazzo, in valle Maira, provincia di Cuneo.

La persona è stata ritrovata nella serata di ieri, lunedì 11 novembre, alle 21 circa. L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione, in zona Borgata Castelli, per un’escursione nella mattinata di domenica. Ma non aveva più fatto ritorno. A dare l’allarme del mancato rientro intorno alle 16 era stato il fratello.

LEGGI ANCHE: Escursionista 69enne si perde in montagna: salvato solo in piena notte

Partono subito le operazioni di soccorso

Già alle 16.30 i tecnici del Soccorso alpino e speleogico di Dronero hanno iniziato le prime ricerche in collaborazione con i vigili del fuoco e con gli operatori della Guardia di finanza. Sul posto sono successivamente giunte anche le unità cinofile molecolari, per un’analisi più approfondita della zona.

Dopo lunghe ricerche il corpo è stato trovato alla base di un pendio impervio da cui era presumibilmente precipitato. Nulla da fare per lui, è stato portato a valle dagli operatori.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook