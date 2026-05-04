Truffa della finta rapina: rubato mezzo chilo d’oro a un’anziana. Il giorno dopo la vittima è stata vittima di un secondo raggiro sui conti correnti.

Truffa della finta rapina: rubato mezzo chilo d’oro a un’anziana

Una pensionata residente a Novara è finita per due volte nel giro di due giorni nella rete di truffatori che si sono spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine.

Il primo contatto è avvenuto telefonicamente: dall’altra parte della cornetta un uomo che si è presentato come maresciallo, raccontando di una rapina avvenuta in una gioielleria e di un’auto sospetta vista nei pressi dell’abitazione della donna. Con tono convincente e fornendo anche un nome apparentemente riconducibile a un vero militare, il truffatore ha annunciato l’arrivo di un collega per controllare eventuali preziosi in casa.

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Il furto dei preziosi

Poco dopo, un complice si è presentato alla porta, riuscendo a farsi consegnare circa mezzo chilo d’oro con la scusa di dover effettuare verifiche. Ovviamente il sedicente militare è poi sparito senza lasciare tracce.

Le forze dell’ordine invitano a prestare la massima attenzione: in caso di dubbi è fondamentale non consegnare denaro o preziosi e contattare direttamente i numeri ufficiali delle autorità.

La truffa del giorno dopo

Il raggiro non si è fermato lì: il giorno seguente la stessa vittima è stata nuovamente contattata, questa volta con il pretesto di un conto corrente a rischio. Le indicazioni ricevute l’hanno portata, senza rendersene conto, a effettuare operazioni utili solo a ricaricare una carta prepagata dei malviventi, causando un’ulteriore perdita di alcune migliaia di euro.

Non si tratta di un episodio isolato. Un’altra donna della zona è stata convinta a effettuare bonifici per un totale di 60mila euro con la scusa di mettere in sicurezza il proprio conto: solo una parte delle somme è stata recuperata dopo che si è accorta della truffa.

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