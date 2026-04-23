Truffa dei finti carabinieri: anziano raggirato, due arresti in autostrada. Il pensionato è stato convinto a consegnare denaro, oro e bancomat.

Truffa dei finti carabinieri: anziano raggirato, due arresti in autostrada

Una truffa ben orchestrata ai danni di un uomo di 80 anni si è conclusa con l’arresto di due giovani e il recupero della refurtiva. L’episodio è avvenuto nel Biellese, dove il pensionato è stato convinto da falsi carabinieri a consegnare denaro, oro e bancomat, salvo poi incrociare per caso una vera pattuglia e denunciare tutto.

Tutto è iniziato con un sms apparentemente inviato dalla banca, che segnalava un bonifico sospetto e invitava a contattare un numero per chiarimenti. Dall’altra parte del telefono, però, non c’era un operatore bancario, bensì un uomo che si è spacciato per carabiniere, sostenendo che fosse in corso una truffa ai danni dell’anziano. Con tono rassicurante, lo ha convinto a mettere al sicuro i propri risparmi trasferendoli su un conto “protetto”, in realtà gestito dai malviventi.

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Invitato a raccogliere i beni in casa

Il tentativo di bonifico non è andato a buon fine per problemi tecnici, ma i truffatori non si sono fermati. Hanno quindi cambiato strategia, chiedendo all’uomo di raccogliere in casa oro, gioielli e carta bancomat con il relativo pin, promettendo di portarlo in caserma per formalizzare le operazioni di sicurezza. Poco dopo, due complici si sono presentati a domicilio, fingendosi militari in borghese, e lo hanno fatto salire in auto con la scusa di accompagnarlo.

Dopo un breve tragitto, l’anziano è stato fatto scendere con la promessa che una pattuglia sarebbe arrivata a breve. Rimasto solo e insospettito dall’attesa, ha iniziato a tornare a casa a piedi.

Arrivano i carabinieri veri

Proprio in quel momento ha incrociato una vera auto dei carabinieri, ai quali ha raccontato quanto accaduto, rendendosi conto del raggiro.

Immediatamente è scattato l’allarme, con la diffusione delle informazioni sul veicolo utilizzato dai truffatori. L’auto è stata individuata poco dopo dalla polizia stradale nei pressi del casello di Novara Est, lungo l’autostrada A4 Torino-Milano. A bordo c’erano due giovani, di 21 e 18 anni, originari della provincia di Frosinone, che sono stati arrestati. Nella vettura sono stati recuperati l’oro e il bancomat sottratti alla vittima.

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