Tanta gente all’addio al “gigante buono” del basket, morto a 42 anni

C’era anche qualche amico dei tempi del Valsesia Basket al funerale di “Busca”, mancato improvvisamente a soli 42 anni. E’ stato celebrato nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio, il funerale di Francesco Buschini, morto nella notte tra martedì e mercoledì. Le esequie si sono tenute a Mezzomerico, centro del Novarese dove l’uomo abitava con la famiglia.

Come riporta il Corriere di Novara, la comunità si è stretta attorno alla moglie Marta, alla piccola figlia Nora e alla mamma Pier Ernesta, in un abbraccio collettivo che ha testimoniato l’affetto e la stima che circondavano Francesco.

Uno sportivo impegnato per il paese

Definito da tutti come il “gigante buono”, Buschini non era solo un apprezzato giocatore di basket, con alle spalle una lunga carriera nelle categorie regionali in diverse squadre, ma anche un volontario instancabile. Il suo impegno nella Pro loco di Mezzomerico lo aveva reso una figura di riferimento nel paese, sempre presente nelle iniziative comunitarie e pronto a donare il proprio tempo con generosità e umiltà.

Disegnatore tecnico di professione, Francesco non ha mai abbandonato la sua passione per il basket, sport che lo aveva accompagnato per tutta la vita e in cui aveva saputo farsi amare sia come atleta che come uomo: aveva iniziato nelle giovanili del Centro sportivo di Borgomanero per poi militare in diverse società, tra cui Don Bosco Nobili Borgomanero, Domodossola, Oleggio, Borgosesia e Victoria Novara.

Il ricordo del Valsesia Basket

Anche il Valsesia Basket aveva pubblicato un messaggio di cordoglio, sottolienando che «dirigenti, staff tecnico, giocatori e tifosi si stringono con commozione ed affetto alla sua Marta, alla sua bimba e a suoi cari per l’improvvisa perdita del loro adorato Francesco e porgono loro le più sentite e sincere condoglianze. Ciao Busco, è troppo assurdo per essere vero»

