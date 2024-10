Uccide la moglie a coltellate, poi chiama i carabinieri e racconta tutto. La vittima era insegnante di scuola media. E’ stata colpita mentre dormiva.

Una donna di 53 anni è stata uccisa l’altra notte dal marito. La vittima si chiamava Patrizia Russo ed era insegnante nella scuola media: è stata uccisa a coltellate da Giovanni Salamone, di 61 anni. La tragedia è avvenuta a Solero, in provincia di Alessandria, nell’abitazione in cui la coppia viveva. Come riporano i colleghi di Prima Alessandria, l’uomo dopo aver ucciso la moglie ha telefonato ai carabinieri raccontando quanto accaduto poco prima.

L’arresto dell’uomo

I carabinieri sono subito giunti sul luogo del delitto e dopo aver recuperato l’arma hanno arrestato l’uomo. Stando ad una prima ricostruzione, Patrizia Russo sarebbe stata colpita mortalmente mentre dormiva, probabilmente con sei o sette coltellate. A suo carico è stato disposto il fermo immediato, ed è quindi stato portato in carcere.

La coppia era di origine siciliana e si era trasferita nell’Alessandrino da circa un anno. Lei aveva iniziato nel 2023 ad insegnare in una scuola media di Solero, mentre Salamone gestiva un’azienda produttrice di olio in Sicilia.

E proprio nella terra d’origine la coppia si era recata nei giorni scorsi per effettuare la campagna dell’olio, e solo l’altra sera aveva fatto ritorno a casa. La coppia aveva due figli adulti: uno abitava all’estero e l’altro era fuori regione per motivi di studio. Niente, a detta di molti conoscenti del paese, faceva presagire una tragedia simile.

