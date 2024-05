Uccisa da un malore nel primo giorno di lavoro: aveva 53 anni. Commessa si accascia a terra due minuti dopo aver alzato la serranda: caso accaduto a Torino.

Uccisa da un malore nel primo giorno di lavoro: aveva 53 anni

Aveva appena trovato lavoro come commessa in una boutique a Torino ed era il suo primo giorno di lavoro. Ha alzato la serranda poco prima delle 9.30, ma due minuti dopo si è sentita male. Prima di accasciarsi a terra ha fatto in tempo a chiedere aiuto bussando alla vetrina del vicino centro estetico.

E’ stata soccorsa e per parecchio tempo gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarala, ma non c’è stato nulla da fare. E’ morta così l’altra mattina Daniela Cardillo, 53enne di Torino. Un fatto che, per le sue circostanze, ha suscitato cordoglio un po’ ovunque.

Lo sconcerto dei titolari del negozio

La donna abitava col marito poco distante dal negozio in cui aveva iniziato a lavorare. «Aveva già avuto delle esperienze come commessa in passato – ripercorrono ancora i titolari di Blues su Torino Cronaca -. Noi non la conoscevamo ma da tempo ci chiedeva di venire a lavorare da noi. Alla fine, il 22 aprile, l’abbiamo assunta».

E martedì mattina era il suo primo giorno di lavoro, commentato con molte aspettative anche sul suo profilo Facebook. Purtroppo il destino ha voluto che fosse anche l’ultimo. I sanitari hanno portato avanti le manovre di rianimazione per quasi un’ora, poi hanno dovuto arrendersi.

La donna lascia il marito Cosimo Fanigliulo, di professione corriere.

