Ultraleggero precipita nei boschi dell’Ossola. Il velivolo è finito in un bosco, salve le due persone che erano a bordo.

Salvi e miracolosamente quasi indenni i due uomini che erano a bordo dell’aereo ultraleggero che l’altro pomeriggio è precipitato in una di bosco vicino a Premosello, nell’Ossola. Si tratta di due persone di nazionalità svizzera che stavano percorrendo i cieli del Nord Ovest Piemonte quando improvvisamente hanno perso il controllo del velivolo.

Per fortuna sono riusciti a manovrare e a riuscire ad atterrare nel modo meno violento possibile in una zona del Bosco Tenso, lontano da centri abitati.

L’arrivo dei soccorritori

Lanciato l’allarme, il luogo è stato raggiunto dagli operatori del 118 ossolano, assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I due aviatori sono stati condotti al pronto soccorso ma, come accennato, le loro condizioni di salute erano relativamente buone, nonostante lo choc. Ancora da accertare con precisione le cause dell’incidente.