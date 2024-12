Un paese sotto choc per la morte di una giovane mamma di 42 anni. Il suo cuore si è improvvsamente fermato, lascia due bambine piccole.

Se n’è andata a soli 42 anni: il cuore di Loredana Lo Braido, di Brandizzo, si è improvvisamente fermato nella giornata di martedì, lasciango sgomenta la popolazione della cittadina della cintura torinese. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, Loredana era mamma di due bambine Viola e Sara.

La tragica notizia si è subito diffusa in paesen e in tutto il basso Canavese, dove la donna era molto apprezzata e stimata. Molto conosciuta per essere una mamma amorevole e premurosa e per il suo animo, buono, gentile e solare.

L’addio tra la sua gente

Sui social sono subito comparsi numerosi messaggi di commiato. Uno di questi recita: “Era una donna unica. Era sempre pronta ad aiutare, una mamma straordinaria. Non si può credere che non ci sia più”.

Loredana lascia un vuoto immenso nella vita dei suoi familiari e, in particolare, delle sue piccole figlie, alle quali era profondamente legata. La sua dedizione come madre e la sua disponibilità verso gli altri avevano conquistato l’affetto di chiunque la conoscesse. «Viveva per le sue figlie, Viola e Sara – si legge sulle cronache locali – a cui ha donato ogni istante della sua vita con dedizione e amore infinito. Per chiunque l’abbia incontrata, anche solo per un breve momento, era impossibile non percepire quella luce che portava con sé».

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Brandizzo.

