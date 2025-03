Uno snowboarder muore precipitando in un crepaccio. Ha ceduto un ponte di neve e l’uomo è caduto per almeno trenta metri.

Uno snowboarder muore precipitando in un crepaccio

Una caduta di circa 30 metri in un crepaccio è stata fatale, nella giornata di lunedì 17 marzo, a uno snowboarder straniero sulla cinquantina, impegnato in un’uscita sul massiccio del Monte Bianco. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nella zona della Vallée Blanche: l’uomo è precipitato in un crepaccio nascosto sotto un ponte di neve, crollato al suo passaggio. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera. Evidenteemnte il manto di neve fresce caduto nei giorni scorsdi ha contribuito a nascondere l’insidia e a trarre in inganno il malcapitato snowboarder.

Purtroppo in questo periodo si sono avuti parecchi problemi in montagna: in particolare, nella giornata di domenica in Piemonte ci sono stati tre importanti interventi dei soccorritori a seguito di altrettante valanghe.

L’intervento dei soccorritori

A dare l’allarme è stato il gruppo con cui lo snowboarder si trovava, accompagnato da una guida alpina. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Peloton de gendarmerie de haute montagne (Pghm) di Chamonix con gli elicotteri Dragon 74 e Choucas 74. Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta, l’uomo è deceduto poco dopo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook