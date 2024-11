Uomo investito dal treno in stazione: ferito gravemente alle gambe. Dramma sfiorato a Novara lungo il binario 4 della tratta Torino-Milano.

Non è ancora certo se sia stato un incidente oppure un gesto intenzionale. Sta di fatto che nella serata di ieri, sabato 23 novembre, nella stazione di Novara un uomo è stato urtato da un treno e ha riportatom serie ferite alle gambre.

E’ accaduto lungo il binario 4 della stazione, dove transitano solitamente i convogli della linea Torino-Milano. E infatti anche in questoi caso si trattava di un treno in arrivo e diretto al capoluogo lombardo.

L’intervento dei soccorritori

E’ accaduto intorno all 20, giusto un’ora prima dell’inizio dello sciopero dei mezzi previsto a partire dalle 21. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia ferroviaria. L’uomo è stato stabilizzato e poi portato con l’ambulanza all’ospedale cittadino “Maggiore”: non è più in pericolo di vita.

Alla polizia invece il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente:sul subito si è ipotizzato si sia tratta di un gesto volontario, ma la certezza potrà arrivare solo con ulteriori indagini.

