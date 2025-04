Ustionato dall’acido acetico, un uomo è stato ricoverato al Cto. Intervento del 118, il malcapitato ha lesioni sul 30 per cento del corpo.

E’ stato trasferito al Cto di Torino un uomo del 1991 che l’alta sera è stato vittima di un incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto in una ditta di Cavaglià. Per cause ancora da chiarire, il 34enne è rimasto ustionato dall’acido acetico. Probabilmente durante una operazione del travaso di liquidi da un fusto all’altro qualcosa è andato storto, e la pericolosa sostnanza chimica è venuta a contatto con le pelle dell’uomo. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresal, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.

Trasferito al Cto di Torino

L’uomo è stato soccorso degli operatori sanitari del 118. Come accennato, l’uomo è stato prima visitato in ospedale a Biella e poi portato al Cto, vista la gravità della situazione. Avrebe riportato lesioni e bruciature sul 30 per cento circa del corpo. Sono quindi in corso le indagini per ricostruire con precisione che cosa è accaduto e che cosa abbia determinato l’incidente.

