Valanga a Pila travolge uno sciatore biellese: ritrovato senza vita. La tragedia sotto gli occhi di un amico, rimasto illeso.

Valanga a Pila travolge uno sciatore biellese: ritrovato senza vita

Scialpinista estratto dalla neve senza vita dopo essere stato travolto da una valanga. E’ il tragico bilancio dell’intervento del Soccorso alpino valdostano che nella tarda mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, è stato allertato per una valanga staccatasi nella zona di Pointe de la Pierre, sopra il Grimondet, a Pila. Lo riporta Aosta Sera.

La vittima è un biellese di 52 anni, Enricop Finezzi che stava praticando scialpinismo prababilmente senza artva, insieme ad un compagno rimasto illeso. Dal posto sono stati evacuati anche altri due sciatori, anch’essi illesi.

LEGGI ANCHE: Uno scialpinista morto e altri due feriti gravi: travolti da una valanga

Un recupero difficoltoso

Per le ricerche hanno lavorato non senza difficoltà i tecnici del Soccorso alpino valdostano coadiuvati da personale dei vigili del fuoco e militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza con tre unità cinofilee due elicotteri. Le squadre hanno dovuto raggiungere la zona dell’incidente a piedi: il vento forte in quota ha reso impossibile l’atterraggio dell’elicottero.

Infatti nella zona nei giorni scorsi per il vento si sono formati importanti accumuli di neve. Per l’intervento si sono avvalsi del supporto di un gatto delle nevi messo a disposizione dalla Società di gestione piste per avvicinarsi quanto più possibile alla zona dell’incidente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook