Valanga sul Monte Bianco, morto un freerider. Il distacco è avvenuto sotto il Colle del Gigante circa 3mila metri di quota. Lo sciatore travolto individuato grazie all’Artva.

Uno sciatore di nazionalità francese che procedeva in fuoripista con un monoski è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Bianco. E’ accaduto l’altro giorno ella zona sotto il Colle del Gigante a circa 3mila metri di quota. Il freerider era stato ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Aosta, dov’era stato ricoverato dopo la diagnostica in pronto soccorso. Poi però ha cessato di vivere nel reparto di terapia intensiva, nonostante gli sforzi dei sanitari. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Intervenuti in elicottero, i tecnici del Soccorso alpino valdostano e i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza hanno individuato ed estratto dalla massa nevosa lo sciatore. Il tutto grazie al fatto che disponesse dell’Artva, correttamente indossato e funzionante. Il medico dell’equipaggio ha riscontrato da subito l’estrema gravità della situazione dell’infortunato.

Nessun altro coinvolto

Il distacco, probabilmente di natura spontanea, è avvenuto attorno alle 15.30, a circa 3mila metri di quota, sviluppandosi per 400 metri. Le operazioni di sopralluogo e bonifica, condotte da soccorritori e militari, hanno escluso il coinvolgimento di altre persone.

