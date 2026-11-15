Torna a vivere con la madre e la picchia: arrestata una donna di 40 anni a Verbania

Una donna di 40 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato a Verbania con l’accusa di lesioni aggravate ai danni della madre, una settantenne. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione di quest’ultima, dove la figlia era tornata a vivere recentemente dopo aver perso il lavoro. A chiedere l’intervento dei soccorritori è stata la stessa anziana, rimasta ferita durante l’aggressione.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la convivenza tra le due donne sarebbe stata caratterizzata da tensioni e frequenti dissapori. La situazione sarebbe precipitata in seguito a una discussione legata alle difficoltà della figlia, che avrebbe reagito violentemente a un rimprovero della madre. Una lite familiare sfociata in un’aggressione fisica, con conseguenze che hanno reso necessario l’intervento del personale sanitario. Di un caso analogo si era avuta notizia nelle scorse settimane a Brusnengo.

La richiesta di aiuto e il ricovero in ospedale

Nonostante quanto accaduto, la settantenne è riuscita a chiedere aiuto, facendo scattare l’allarme. Nell’abitazione sono intervenuti gli agenti della questura di Verbania, che hanno trovato la donna con evidenti segni di percosse sul corpo. Le condizioni dell’anziana hanno reso necessario il trasferimento in ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del personale medico.

I sanitari hanno riscontrato diverse lesioni e contusioni, giudicate guaribili in alcuni giorni. Nel frattempo gli agenti hanno avviato gli approfondimenti per ricostruire quanto avvenuto all’interno dell’abitazione e chiarire i rapporti tra madre e figlia. Le verifiche avrebbero fatto emergere una situazione di crescente tensione in ambito familiare, maturata nel periodo successivo al ritorno della quarantenne nella casa materna.

Convalidato l’arresto, la figlia non potrà avvicinarsi alla casa familiare

Alla luce degli elementi raccolti durante l’intervento e dei successivi accertamenti, per la donna di 40 anni è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni aggravate. Il provvedimento è stato successivamente sottoposto all’esame del giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto e disposto una serie di misure cautelari nei confronti dell’indagata.

In particolare, il giudice ha stabilito il divieto di avvicinamento alla casa familiare, impedendo alla quarantenne di tornare nell’abitazione della madre. A questa misura si aggiunge l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana. La vicenda proseguirà ora sul piano giudiziario, mentre i provvedimenti adottati sono destinati a tutelare la settantenne e a evitare ulteriori episodi di violenza.

Foto d’archivio

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