Violento incendio in un’azienda agricola, crolla il tetto. LE FOTO

Violento incendio in un’azienda agricola, crolla il tetto. Era in corso una festa, evacuati una quarantina di giovani. In azione parecchie squadre di vigili del fuoco.

Le fiamme hanno aggredito un’azienda agricola nella serata di ieri, sabato 14 dicembre. Ed è stato necessario l’intervento di numerose squadre di vigili del fuoco per arginare il violento rogo che si era sviluppato.

E’ accaduto nella zona di Caresana, nel Vercellese. Intorno alle 21 di ieri è partito l’intervento dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli con varie squadre, insieme a quelli del distaccamento di Casale Monferrato, più una squadra volontaria da Santhià. Stava andando a fuoco il tetto alla Tenuta Castelletto, azienda che si trova sulla strada provinciale 4 di Caresana che ospitava un evento.

Quaranta giovani evacuati

La quarantina di giovani che in qual momento si trovavano all’interno della struttura sono satti evacuati. L’ incendio ha coinvolto tutto il tetto della tenuta ed è crollato. Probabilmente le fiamme sono partite dal camino di una cucina e poi si sono estesa alla struttura portante del tetto.

I vigili del fuoco hanno lavorato praticamente tutta la notte per contenere le fiamme e per fare in modo che l’incendio sia completamente estinto. Fino ad ora non si segnalano feriti.

