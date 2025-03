Volontari cucinieri intossicati dal monossido: cancellata la sagra. Per salvare due pensionati si è dovuto ricorrere alla camera iperbarica.

Storica sagra annullata perché il giorno prima due volontari hanno rischiato di lasciarci la pelle a seguito di un avvelenamento da monossido di carbonio. E’ accaduto nel fine settimana a Galliate, centro del Novarese che avrebbe dovuto proporre la tradizionale “Sagra del pane di meliga e dello Zangareu” del rione Missanghera, giunta quest’anno alla sua 38esima edizione. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

L’incidente, che ha visto protagonisti un uomo e una donna, rispettivamente 73 e 81 anni, è avvenuto sabato pomeriggio durante la fase di preparazione della festa.

L’allarme degli altri volontari

I due stavano lavorando in cucina, ma hanno cominciato a sentirsi male. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, verso le 16.30 del pomeriggio, sono stati altri volontari che si trovavano nell’area del rione Missanghera, presenti con il presidente Emanuele Zuin, vicesindaco di Galliate, proprio per i preparativi della festa. I due pensionati sono stati trovati distesi sul pavimento, seppure ancora coscienti.

Sono stati subito allertatati i soccorsi del 118: entrambi i volontari sono stati prima portati al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara e poi trasferiti alla Casa di Cura “I Cedri” di Fara per essere sottoposti ad una terapia in camera iperbarica. Alla fine sono stati dichiarati fuori pericolo.

E’ stato il monossido

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Novara per le necessarie verifiche. Non ci sono dubbi sul fatto che la colpa del malore sia da attribuire alla presenza di monossido di carbonio. In ogni caso, la sagra è stata annullata.

