Malore in auto, donna finisce contro l’ingresso dell’hospice di Gattinara

Una donna alla guida della propria auto, probabilmente colta da un malore, ha accidentalmente divelto il cancello sinistro della Casa della salute di Gattinara, utilizzato per l’accesso all’hospice. E’ acxcaduto nella mattinata di oggi, venerdì 18 aprile.

Nell’urto sono stati danneggiati sia il cancello sia i pilastri di sostegno. La conducente è stata trasportata in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia per gli accertamenti del caso.

“Accesso comunque garantito”

«L’accesso all’hospice sarà comunque garantito tramite un ingresso laterale dedicato, attivo fino al completo ripristino della cancellata – spiega il responsabile dell’ufficio tecnico, ingegner Giuseppe Giammarinaro -. Il cancello danneggiato è stato immediatamente messo in sicurezza e sarà sostituito il prima possibile».

L’Asl Vercelli si scusa con l’utenza per il disagio e ringrazia per la comprensione.

