A Gattinara il nuovo polo Gessi: produzione e logistica sostenibile in un parco di 66mila metri quadrati

«Il Gruppo Gessi annuncia con soddisfazione un importante traguardo nel suo percorso di crescita, con l’acquisizione di un’area industriale di 66mila metri quadrati situata nel comune di Gattinara. Questo spazio, un nuovo polo produttivo e logistico, rappresenta una tappa strategica per sostenere l’espansione internazionale di Gessi, mantenendo allo stesso tempo un forte legame con il territorio d’origine».

Così il gruppo valsesiano leader del wellness, con sede a Vintebbio, annuncia un passo di portata strategica. In pratica, è stata acquisita la parte di area industriale di Gattinara che non è mai decollata. «La scelta di Gattinara – spriegano dall’azienda – piuttosto che di altre aree geograficamente più distanti e potenzialmente più vantaggiose in termini economici, è un atto di fiducia e di responsabilità verso il luogo che ha visto nascere e crescere l’azienda. Da sempre, Gessi si è distinta per il suo impegno concreto nei confronti della comunità e del contesto in cui opera, ontribuendone al benessere economico e sociale».

Il rilancio di un’area ferma da vent’anni

L’investimento di Gessi avvia le fasi progettuali per lo sviluppo di una zona rimasta ferma da oltre 20 anni. «Questo progetto rappresenta un importante rilancio per Gattinara, una testimonianza tangibile dell’attenzione che l’azienda ha costantemente riservato all’ambiente, non solo come luogo di produzione, ma come ecosistema da preservare e valorizzare. Gessi interpreta il proprio ruolo di impresa ponendosi in prima linea per lo sviluppo della comunità locale, attraverso azioni concrete che migliorano la qualità della vita dei cittadini, in particolare dei circa 900 dipendenti, molti dei quali risiedono proprio nel comune di Gattinara».

Fin dalla sua fondazione, l’azienda ha dimostrato dedizione costante verso il territorio, le persone che lo abitano e la sostenibilità ambientale. E questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore tassello di una “storia etica di sostenibilità”, un impegno a lungo termine che integra il rispetto per l’ambiente e l’innovazione produttiva, confermando la visione di Gessi per un modello di business responsabile e sostenibile.

«L’investimento in questa nuova area industriale si colloca in un contesto globale particolarmente complesso, segnato da incertezze geopolitiche che rendono le scelte aziendali più difficili. Tuttavia, Gessi sceglie di guardare avanti con coraggio e fiducia, consapevole che solo attraverso un impegno costante verso la sostenibilità e la qualità sarà possibile affrontare le sfide future».

