Non ci sono abbastanza bambini, chiude per sempre la scuola di Lozzolo

A Lozzolo è suonata l’ultima campanella per la scuola primaria. A partire da settembre 2025, il plesso non sarà infatti più attivo, chiudendo definitivamente i battenti dopo anni di servizio al territorio. La decisione, anticipata già nell’ottobre 2024, è stata formalizzata a seguito di una valutazione da parte dell’amministrazione comunale e dell’istituto comprensivo.

La giunta comunale, come ogni anno, ha dovuto valutare se richiedere o meno il mantenimento in deroga della scuola, comunicando la scelta alla Provincia di Vercelli. Tuttavia, l’analisi dei dati demografici (in particolare il numero delle nascite e degli iscritti negli ultimi tre anni) non ha consentito di proseguire l’attività didattica.

Servono almeno 10 alunni per classe

Anche l’Istituto comprensivo ha espresso la propria posizione, sottolineando come, nei prossimi tre anni, non vi sarebbero state le condizioni per mantenere attiva la primaria. La normativa regionale, infatti, prevede che i plessi scolastici situati in comuni montani o marginali possano restare aperti solo se soddisfano specifici requisiti numerici. Vale a dire, almeno 10 alunni per classe o una pluriclasse con un minimo di 8 e un massimo di 18 studenti.

Venendo meno tali parametri, la chiusura è stata inevitabile.

Si cercano soluzioni per il futuro

Nonostante la decisione dolorosa, l’anno scolastico si è concluso regolarmente, permettendo agli alunni di completare il percorso di studi. Ora il Comune guarda avanti. L’amministrazione sta lavorando su tre ipotesi per il futuro utilizzo del plesso scolastico: l’insediamento di una scuola primaria paritaria, l’attivazione di un servizio stabile per l’infanzia dedicato alla fascia 0-3 anni o la realizzazione di una scuola professionale per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Si apre così una nuova fase per l’ex scuola primaria di Lozzolo, con l’obiettivo di continuare a offrire servizi educativi e formativi adeguati alle esigenze della comunità locale.

