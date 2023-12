Auto inseguita dalla polizia, scena da film sulle strade di Gattinara. Molti residenti hanno visto una vettura sfrecciare per corso Valsesia ad alta velocità, poi l’azione degli agenti.

Auto inseguita dalla polizia, scena da film sulle strade di Gattinara

Scene da film nel tardo pomeriggio di venerdì a Gattinara. Al momento non ci sono notizie ufficiali, per cui non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e quali siano gli esiti di un intervento della polizia. Secondo quanto raccontato da numerosi testimoni, pare comunque che una vettura di colore nero sia entrata in città da corso Valsesia, percorrendo la rotonda in senso contrario.

LEGGI ANCHE: Folle inseguimento tra un furgone e la polizia lungo le strade cittadine

In centro anche contromano

Secondo quanto raccontato da numerosi testimoni, pare comunque certo che una vettura di colore nero sia entrata in città da corso Valsesia, percorrendo la rotonda in senso contrario. Da lì, con una vettura della polizia già alle spalle, sono saliti sul marciapiedi con l’auto, percorrendone un tratto prima di infilarsi lungo le strade del centro.

L’auto, sempre secondo alcune testimonianze da parte di residenti in zona, avrebbe poi percorso alcuni vicoli del centro, anche in contromano. Tant’è che sui social c’è chi racconta di essersela vista brutta: «Io me la sono vista venire quasi addosso un po’ prima di girare alla colonia meno male che mi sono spostata tutta a destra», scrive una utente di Facebook.

E un’altra ribadisce: «Io ho fatto in tempo ad entrare nel mio portone che è entrata in contromano in via Gioberti a folle velocità… tardavo pochi minuti e facevo un frontale».

La fuga a piedi

Dopo di che la vettura nera sarebbe stata abbandonata nella zona dell’oratorio, e chi c’era sopra sarebbe fuggito a piedi. Poi c’è chi riferisce di aver visto degli agenti interrogare alcune persone, ma non è chiaro se siano i fuggitivi. Al momento, come accennato, sull’episodio non c’è ancora nulla di ufficiale e le uniche voci sono quelle dei residenti che hanno visto qualcosa. Al di là del caos che ha fatto parlare mezza città per tutto il fine settimana, le indagini sono ancora coperte da riserbo.

Foto d’archivio