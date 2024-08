Cambia volto il centro storico di Gattinara: i portici rimessi a nuovo. LE FOTO. In aggiunta, negozi ristrutturati e vetrine “da esposizione”. Così rivivivono i corsi della città.

Cambia volto il centro storico di Gattinara: i portici rimessi a nuovo

Portici completamente rinnovati, ma anche negozi ristrutturati e vetrine “da esposizione”. Così Gattinara fa rivivere il suo centro storico. In questi giorni sta proseguendo a ritmo sostenuto la ristrutturazione dei portici che fiancheggiano i quattro corsi nel cuore della città.

«La parte relativa alla ritinteggiatura delle volte e delle pareti è quasi terminata – spiega il vice sindaco, Daniele Baglione -. Attualmente si stanno completando gli ultimi metri in corso Vercelli, dopodiché mancheranno solo alcuni tratti in corso Cavour per poter dichiarare concluso l’intervento di risanamento della parte muraria».

Anche l’illuminazione

Terminata questa fase, chi percorrerà il marciapiede sotto i portici potrà avere una visuale uniforme di tutto il percorso del centro storico.

«Dopo l’imbiancatura, partiranno i lavori di rifacimento dell’illuminazione: anche in questo caso verranno posati lampioni uguali su tutto il percorso dei portici, dando alla fine l’idea di un unico fascio di luce che attraversa i camminamenti pedonali, valorizzando così il lavoro di pittura che è stato fatto».

Finanziamenti

La riqualificazione dei portici gattinaresi è stata realizzata grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione del Comune al bando della Regione che, a dicembre dello scorso anno, ha portato nelle casse cittadine 292mila euro a fondo perduto. La cifra è destinata allo sviluppo del “Distretto unico del commercio”, vale a dire la zona commerciale situata lungo i quattro corsi principali.

Di tale somma, il progetto dei portici ne ha richiesto poco più della metà, mentre il resto (circa 130mila euro) è stato destinato ai commercianti i cui esercizi rientrano nel perimetro del Duc. Grazie ad essa gli esercenti hanno potuto presentare progetti per la ristrutturazione dell’allestimento dei propri negozi.

Progetto “Vetrine in luce”

Finanziato con lo stesso contributo è anche il progetto “Vetrine in luce”, mirato a occupare le vetrine dei negozi ormai in disuso con allestimenti artistici. Nel centro storico, come in molte città, purtroppo i negozi abbandonati sono numerosi.

Concedendo le proprie vetrine, i commercianti che hanno cessato l’attività contribuiscono a rendere più gradevole il passaggio dei cittadini e dei turisti; in cambio della loro collaborazione, il Comune offre la sospensione dal pagamento dell’Imu.

