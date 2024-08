Gattinara restaura il castello di San Lorenzo. In programma il miglioramento dell’area circostante e della carreggiata

Gattinara restaura il castello di San Lorenzo

Il castello di San Lorenzo, simbolo di Gattinara, sarà risistemato nelle parti inevitabilmente vittime del tempo. Il sito archeologico è privato, quindi gli interventi verranno eseguiti dai proprietari. Ma la sinergia con il Comune prosegue.

Nel dettaglio le operazioni sono in via di definizione ma, in generale, si proseguirà nel miglioramento di tutta l’area attorno ai ruderi e al castello stesso, i cui proprietari si occupano da tempo di tenere in ordine.

«Questo nuovo intervento – afferma il vice sindaco, Daniele Baglione – ci consentirà di far sì che il sito sia sempre più bello e gradevole ai visitatori. Soprattutto da quando l’abbiamo illuminato, San Lorenzo è diventato un simbolo del territorio, il nostro faro. La collaborazione con la proprietà è fondamentale per ottenere i risultati che sono sotto gli occhi e a disposizione di tutti».

A nuovo anche la carreggiata

Con la sistemazione delle strade collinari, finanziata grazie ad un bando regionale, sarà rimessa a nuovo anche la carreggiata che sale al castello. La strada termina in un ampio piazzale, ora ripulito dalla vegetazione e dotato di panchine, oltre che di una stazione di ricarica per le biciclette elettriche.

L’impegno dei proprietari, che lungo il pendio sotto al castello hanno recentemente impiantato un vigneto, riguarda la pulizia e la messa in sicurezza delle antiche strutture e dell’area circostante.

La sinergia tra privati, Comune e “Sentieri dei gatti” ha portato ad avere, già adesso, una strada facilmente percorribile sia a piedi che con le biciclette adatte, oltre ad una vasta area in cui riposarsi ammirando il bellissimo panorama, libero da alberi e arbusti e tavolini e panchine in pietra e legno per il pic nic.

C’è anche la possibilità di salire tra le mura rimaste del castello, all’interno delle quali si trovano anche le vestigia di una chiesetta, con l’abside ancora eretto, e un castagno secolare, ben visibile anche da lunga distanza e da diverse direzioni, anch’esso simbolo del castello.

