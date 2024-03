Camion entra in centro a Gattinara e demolisce un balcone. Danni sopra una locanda che si apre lungo corso Valsesia, è intervenuta la polizia locale.

Camion entra in centro a Gattinara e demolisce un balcone

Probabilmente ingannato dal navigatore è entrato in pieno centro a Gattinara e ha demolito un balcone. Protagonista un camion il cui conducente forse si è fidato troppo del satellitare, e si è infilato dove non riusciva a passare. E’ accaduto l’altro giorno in corso Valsesia, nella parte ormai prossima a piazza Italia, dove la via è particolarmente stretta essendo pieno centro storico.

Il camion ha colpito e fatto crollare il balcone al primo piano sopra i portici, dove c’è l’ingresso della locanda “La Pitta”, un’osteria con camere.

LEGGI ANCHE: Camion perde gas a Gattinara: allarme tra i residenti di via Fornace

L’intervento della polizia locale

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma questo è certamente l’ennesimo balcone del centro che finisce distrutto o danneggiato da qualche mezzo pesante che incautamente si insinua nel centro storico di Gattinara. Adesso il discorso sulla stima e il risarcimento dei danni passa nelle mani delle compagnie assicuratuive.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale.

Foto di Gianluca Colombo