Croce rossa di Gattinara: in un anno 1841 interventi di emergenza. Percorsi dai volontari più di 45mila chilometri per i vari servizi.

Croce rossa di Gattinara: in un anno 1841 interventi di emergenza

Il 2025 stato un anno di lavoro intenso e continuo per il comitato della Croce rossa di Gattinara. I dati di fine dicembre fotografano un’attività capillare sul territorio, che ha coinvolto l’emergenza sanitaria, i servizi ordinari, il sociale e la formazione, confermando il ruolo centrale dell’associazione a supporto della comunità.

Nel corso dei dodici mesi, i volontari hanno effettuato 1.841 interventi di soccorso in emergenza, percorrendo complessivamente 81.528 chilometri con i mezzi di servizio. A questi numeri si aggiungono 1.229 trasporti sanitari ordinari, per un totale di 46.327 chilometri, garantendo assistenza a pazienti e strutture sanitarie del territorio.

Quasi 31mila ore di lavoro

L’impegno complessivo dei volontari è stato significativo anche in termini di tempo: nel 2025 sono state infatti dedicate 30.962 ore di attività alle diverse aree operative del Comitato, dall’emergenza-urgenza al supporto logistico, fino alle iniziative sociali e di prevenzione.

Particolare attenzione è stata riservata alle famiglie in difficoltà. Nel corso dell’anno sono stati distribuiti 687 pacchi alimentari a nuclei del territorio, un aiuto concreto per rispondere alle situazioni di fragilità economica e sociale, spesso intercettate grazie alla collaborazione con enti e servizi locali.

Formazione e prevenzione

Non è mancato l’investimento nella formazione e nella diffusione delle buone pratiche di prevenzione. Sono state 178 le ore di corsi organizzati, rivolti sia ai volontari della Croce rossa sia ai cittadini, con l’obiettivo di accrescere le competenze e la consapevolezza sui temi del primo soccorso e della sicurezza.

A completare il bilancio dell’anno, il Comitato ha promosso o partecipato a 37 iniziative dedicate al territorio, tra eventi, attività informative e progetti di sensibilizzazione. Un impegno che conferma la presenza costante della Croce rossa di Gattinara non solo nelle emergenze, ma anche nella vita quotidiana della comunità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook