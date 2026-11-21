Ancora furti nelle abitazioni a Lozzolo, dove nella serata di ieri, venerdì 20 novembre, sono stati segnalati nuovi episodi. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti attraverso il gruppo Facebook “Se sei di Lozzolo“, sul quale si sono moltiplicati messaggi e commenti. Nel mirino dei ladri sarebbe finito un condominio di via Roma, mentre un’altra segnalazione riguarda via Novelle di sotto.

Secondo quanto riportato da alcuni cittadini, l’episodio di via Roma sarebbe avvenuto nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 19. Al momento non si conosce l’entità dell’eventuale bottino. A preoccupare è soprattutto il ripetersi degli episodi nell’arco di poco tempo, tanto che la questione della sicurezza delle abitazioni è tornata al centro delle conversazioni in paese.

Residenti esasperati, il sindaco conferma gli episodi

Tra i commenti comparsi sui social c’è chi chiede se qualcuno abbia notato movimenti insoliti, persone o automobili sospette, e chi auspica che eventuali immagini delle telecamere possano fornire elementi utili alle forze dell’ordine. Si fa strada anche un crescente senso di insicurezza, espresso chiaramente da una residente: «Mannaggia, non si può più stare tranquilli nemmeno nei nostri paesini».

A confermare il verificarsi di recenti furti a Lozzolo è intervenuto anche il sindaco Roberto Sella, che ha diffuso un breve vademecum con alcune raccomandazioni per proteggere le abitazioni. Tra queste, chiudere accuratamente porte e finestre, attivare gli impianti di allarme ed evitare di pubblicizzare sui social le proprie assenze. Il primo cittadino invita inoltre a collaborare con i vicini.

Rafforzate le pattuglie anche nel territorio di Roasio

La novità più significativa comunicata dal sindaco riguarda tuttavia l’attività di vigilanza sul territorio. «Le forze dell’ordine hanno intensificato le pattuglie a controllo del territorio di Lozzolo e Roasio», riferisce Sella. Il rafforzamento dei controlli interessa dunque entrambi i comuni, mentre ai cittadini viene chiesto di contribuire alla prevenzione attraverso segnalazioni tempestive.

Il sindaco ricorda infatti che, in presenza di movimenti sospetti o situazioni anomale, è possibile rivolgersi al numero unico di emergenza 112. L’invito è a non sottovalutare eventuali circostanze insolite e a lasciare alle forze dell’ordine il compito di effettuare le opportune verifiche. Intanto a Lozzolo resta alta l’attenzione, dopo una serata che ha riportato in primo piano il problema dei furti nelle case.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati