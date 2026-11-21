In tutto il Novarese, e non solo, a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa di Maurizio Oldani, morto l’11 novembre a soli 61 anni, resta il ricordo di un uomo che aveva trasformato la passione per le motociclette in una professione e in un’occasione per creare amicizie. La sua officina di via Verbano era diventata un riferimento per gli appassionati delle Honda Gold Wing, le grandi moto da viaggio della casa giapponese.

Oldani era conosciuto soprattutto nell’ambiente dei Wingers, come vengono chiamati i possessori delle Gold Wing. Dal 2001 gestiva la Wingstore, molto più di una semplice attività commerciale per chi condivideva il suo entusiasmo per le due ruote. Un luogo dove la passione per i motori univa le persone, dando vita a rapporti che andavano oltre il lavoro quotidiano in officina.

Dall’abbigliamento per motociclisti alla nascita della Wingstore

Il percorso imprenditoriale di Maurizio era cominciato con un negozio di abbigliamento per motociclisti, aperto inizialmente in viale Volta e successivamente trasferito in corso Risorgimento. A cambiare i suoi progetti fu un furto particolarmente pesante: i ladri sfondarono la vetrina utilizzando una Jeep e portarono via la merce. Da quella difficile esperienza nacque una nuova avventura professionale.

Nel 2001 Oldani decise infatti di trasferirsi in via Verbano, dove prese forma la Wingstore, officina e punto vendita specializzato. L’attività crebbe attorno alla sua esperienza e alla conoscenza delle grandi motociclette da turismo. Per oltre vent’anni Maurizio coltivò un rapporto speciale con i Wingers, condividendo con loro non soltanto competenze tecniche, ma anche il piacere di viaggiare.

Quei viaggi indimenticabili attraverso gli Stati Uniti

Tra i ricordi più significativi ci sono le grandi trasferte negli Stati Uniti che Oldani organizzava ogni due anni. Erano viaggi preparati con cura, durante i quali i partecipanti potevano attraversare l’America in sella alle proprie Gold Wing. Le motociclette venivano spedite oltreoceano a bordo delle navi, per essere poi utilizzate in lunghi itinerari da una costa all’altra del continente.

Le moto dei partecipanti arrivavano in nave per poi viaggiare lungo indimenticabili “coast to coast. Esperienze che hanno segnato la storia dell’officina e lasciato ricordi tra gli appassionati. Il viaggio diventava così un modo per condividere un’amicizia, scoprire luoghi lontani e vivere fino in fondo quella libertà che Maurizio associava al mondo delle due ruote.

Le parole del figlio Riccardo e il futuro dell’officina

La morte di Oldani era arrivata improvvisamente mentre si trovava nella sua officina. Secondo quanto raccontato da Riccardo, il padre era stato colpito da un infarto. La moglie Nunzia aveva dato l’allarme e un giovane studente di Medicina era intervenuto per praticare il massaggio cardiaco. Nonostante i soccorsi e il trasporto all’ospedale Maggiore, per il sessantunenne non c’era stato nulla da fare.

Per l’ultimo saluto nella chiesa di Sant’Antonio, in corso Risorgimento, i Wingers avevano annunciato un accompagnamento in sella alle loro Gold Wing. Maurizio lascia la moglie Nunzia e i figli Riccardo e Rebecca. Proprio Riccardo ha espresso il desiderio di proseguire il lavoro del padre: «Farò di tutto per portare avanti l’esperienza della sua officina Wingstore». Una volontà di dare continuità a quanto Maurizio aveva costruito nel corso di tanti anni.

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