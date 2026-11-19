A Gattinara prende forma la corsa alle elezioni comunali del 2027: Barbara Rossin, nata nel 1985, ha confermato la propria candidatura a sindaco. Dopo mesi di indiscrezioni e confronti, la gattinarese ha deciso di mettersi in gioco con un progetto ancora in costruzione. La sua proposta sarà una lista civica, aperta al contributo di cittadini e associazioni, senza un’etichetta di partito.

Dall’asilo nido all’Asl: il percorso di Barbara Rossin

Nata e cresciuta a Gattinara, mamma di Riccardo e Clara, Rossin conosce già da vicino la macchina comunale. È entrata in Comune nel 2007 come educatrice e dal 2014 al settembre 2025 ha coordinato l’asilo nido cittadino. Quasi vent’anni di esperienza nella realtà pubblica rappresentano uno degli elementi sui quali intende costruire il proprio percorso.

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Laureata in ambito umanistico-sociale, ha seguito specializzazioni sulle neuroscienze e sull’apprendimento all’Università di Padova e un master nella gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione. Oggi lavora all’Asl di Vercelli come operation manager del presidio di Gattinara. Un incarico che la porta a confrontarsi quotidianamente con l’organizzazione dei servizi sanitari locali.

L’ospedale e i servizi tra le priorità

Proprio la sanità occupa un posto centrale nelle intenzioni della candidata. «Vivendo quotidianamente l’ospedale, la tutela e il rilancio del nostro presidio, sia negli spazi esterni che nei servizi interni, sono per me una priorità assoluta», afferma Rossin. Il futuro della struttura sanitaria gattinarese sarà dunque uno dei temi sui quali intende sviluppare le proposte.

Accanto alla sanità, Rossin indica anche la scuola tra gli ambiti su cui lavorare. Il programma, precisa, nascerà dall’ascolto: «In questi mesi sto incontrando associazioni e cittadini perché bisogna conoscere tutta la realtà gattinarese». L’obiettivo dichiarato è raccogliere necessità concrete, evitando impegni che non possano essere mantenuti e costruendo le scelte con chi vive il paese.

Sport e ambiente, le idee per il territorio

Un altro capitolo riguarda gli impianti sportivi. Rossin, che da giovane ha praticato atletica leggera e ha collaborato con il settore giovanile dell’Fc Gattinara, ritiene che le strutture richiedano maggiore attenzione. Tra le proposte figura la manutenzione straordinaria del palazzetto e la valorizzazione dell’area sportiva, anche come occasione di aggregazione per i ragazzi.

Per quanto riguarda l’ambiente, propone di introdurre forme di associazionismo forestale, mettendo in collaborazione soggetti pubblici e privati nella cura dei boschi. Il progetto, nelle sue intenzioni, dovrebbe evitare costi ai proprietari. La candidata guarda anche al turismo sostenibile e alla possibilità di entrare nella rete Unesco delle riserve della biosfera.

Una lista civica ancora aperta, senza schieramenti

La squadra non è stata ancora definita e nemmeno il nome del progetto è stato scelto. Un gruppo di persone, spiega Rossin, si sta già incontrando per discutere idee e prospettive. «Non credo che oggi a Gattinara servano schieramenti di partito, ma persone capaci di collaborare». La candidata rivendica il carattere civico dell’iniziativa e annuncia che le scelte arriveranno con gradualità.

Rossin chiarisce anche lo spirito con cui intende affrontare la campagna elettorale: «Non mi candido contro qualcuno, ma solo per Gattinara». Non avendo precedenti esperienze politiche, punta sul percorso professionale e sull’ascolto dei cittadini. La sfida, ora, sarà trasformare le intenzioni in programma, completando la squadra in vista del voto del prossimo anno.

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