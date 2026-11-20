Un operaio di 46 anni è morto nel pomeriggio di martedì 17 novembre in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Moretta, nel Cuneese. La tragedia si è consumata poco prima delle 15.30, in regione Roncaglia, nelle campagne verso il fiume Po. Secondo le prime ricostruzioni, una cisterna per la raccolta del latte sarebbe esplosa, precipitando e travolgendo il lavoratore che si trovava nelle immediate vicinanze.

L’esplosione della cisterna e il crollo sul lavoratore

La vittima sarebbe un operaio di origine indiana, impegnato nell’attività dell’azienda agricola. L’incidente si sarebbe verificato a causa di un guasto al sistema idraulico utilizzato per il carico e lo scarico del latte. L’improvvisa esplosione avrebbe provocato il cedimento del pesante contenitore, che sarebbe crollato addosso all’uomo, senza lasciargli la possibilità di mettersi in salvo.

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L’impatto con la cisterna avrebbe provocato al quarantaseienne un gravissimo trauma cranico. Sono questi i primi elementi emersi sulla dinamica della tragedia, che dovranno essere confermati dagli accertamenti tecnici. Resta da stabilire che cosa abbia causato l’esplosione e come si sia verificato il cedimento della struttura durante le operazioni di lavoro.

I soccorritori tentano a lungo di rianimarlo

Subito dopo l’incidente è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, arrivati nell’azienda agricola con un’ambulanza. Le condizioni dell’operaio sono apparse estremamente gravi a causa delle lesioni riportate nell’impatto. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, mettendo in atto tutte le manovre necessarie per cercare di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto constatarne il decesso sul luogo dell’incidente. Una tragedia consumatasi nel giro di pochi istanti, durante una normale giornata di lavoro in una delle aziende agricole della zona di Roncaglia, dove il quarantaseienne era impegnato nelle proprie mansioni.

Spresal e carabinieri indagano sulla tragedia

Sono ora al lavoro i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, incaricati di ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno verificare le condizioni dell’impianto utilizzato per la movimentazione del latte. Particolare attenzione sarà rivolta al possibile guasto idraulico che, secondo le prime informazioni, avrebbe innescato la sequenza fatale.

Gli investigatori dovranno anche chiarire le circostanze del cedimento della cisterna e la posizione in cui si trovava l’operaio al momento dell’incidente. Solo gli approfondimenti potranno definire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità. Un’altra vita spezzata mentre svolgeva il proprio lavoro, in un settore come quello agricolo dove l’utilizzo di macchinari e attrezzature pesanti comporta rischi importanti.

Foto d’archivio

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