Quattro banconote false da 50 euro sono state incassate durante la “Festa del dolce autunno” ai Ronchi di Cigliano. A raccontare l’episodio sono stati gli stessi organizzatori, che hanno reso pubblica la scoperta attraverso i social. Una beffa da 200 euro per un’iniziativa benefica, il cui ricavato era destinato ad aiutare persone in difficoltà.

La notizia ha provocato amarezza tra quanti hanno lavorato alla manifestazione con l’obiettivo di raccogliere fondi per la solidarietà. «Una triste scoperta che non ferma la nostra voglia di fare del bene», hanno scritto i volontari. A pesare non è soltanto il danno economico, ma il fatto che l’episodio abbia colpito un momento nato per condividere e sostenere chi ha bisogno.

La delusione dei volontari: «Non ci fermeremo»

Nel messaggio diffuso online, gli organizzatori spiegano perché l’accaduto abbia lasciato il segno: «È un colpo duro, soprattutto perché il ricavato di questa festa è destinato alla beneficenza e ad aiutare chi ne ha più bisogno». Quattro tagli da 50 euro risultati privi di valore hanno così ridotto l’importo effettivamente disponibile per lo scopo dell’iniziativa.

La delusione, però, non cancella il significato della festa. «Colpire un momento di condivisione e solidarietà fa male», osservano i volontari, assicurando che non lasceranno che l’episodio rovini l’impegno di chi ha partecipato. La volontà di continuare a fare del bene resta intatta: è questo il messaggio che gli organizzatori vogliono far arrivare ai sostenitori.

L’avvertimento ai negozianti di Cigliano e dintorni

Rendere noto quanto avvenuto, spiegano gli organizzatori, serve anche a mettere in guardia chi lavora sul territorio. «Vogliamo condividerlo con voi per trasparenza e per invitare tutti i negozianti e le attività della zona a prestare molta attenzione». L’invito è a controllare con cura i pagamenti in contanti, per ridurre il rischio di ricevere altre banconote contraffatte.

Non vengono indicati i responsabili né le circostanze in cui i singoli biglietti sono stati consegnati. La segnalazione rimane quindi un avvertimento, non un’accusa rivolta a qualcuno in particolare. Ai Ronchi la solidarietà non si ferma davanti alla delusione: gli organizzatori ribadiscono la gratitudine verso i volontari e verso chi ha contribuito alla manifestazione con spirito di generosità. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Foto redazione

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