Tragedia nell’Astigiano nei giorni scorsi: Thomas Serratore, un ragazzo di appena 18 anni, è morto dopo essere stato investito da un camion mentre attraversava la strada nella frazione di Bramairate. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorritori. Thomas abitava da sempre nella frazione e aveva un sogno: diventare guardiacaccia per difendere la natura che tanto amava.

Il drammatico investimento mentre attraversava la strada

Secondo una prima ricostruzione, Thomas stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunto il mezzo pesante che lo ha investito. L’impatto si è verificato intorno alle 13.30, nella frazione astigiana dove il ragazzo era cresciuto. La violenza dell’urto non gli ha lasciato scampo e la tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega Asti a Torino, all’altezza di Bramairate. Sulla dinamica dell’investimento sono ancora in corso gli accertamenti, per chiarire le circostanze nelle quali il camion ha travolto il giovane pedone. Restano da ricostruire con precisione gli ultimi istanti che hanno preceduto lo scontro mortale.

Inutili i soccorsi, sul posto anche la polizia

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno segnalato l’accaduto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, ma le condizioni del diciottenne erano ormai disperate. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Thomas è morto sul colpo, senza che fosse possibile fare qualcosa per salvarlo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Asti, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, la circolazione è stata regolata a senso unico alternato. Gli accertamenti dovranno chiarire ogni aspetto della tragedia.

Thomas e quel sogno di diventare guardiacaccia

Thomas Serratore aveva sempre vissuto a Bramairate, la piccola frazione alle porte di Asti nella quale era cresciuto. Dopo aver terminato gli studi, aveva trovato un impiego come operaio, entrando subito nel mondo del lavoro. Di recente aveva lasciato quell’occupazione. Il suo desiderio era quello di diventare guardiacaccia, una professione legata a una delle sue più grandi passioni.

Thomas amava profondamente la natura e immaginava il proprio futuro in un’attività che gli permettesse di proteggerla. Un progetto che racconta qualcosa del giovane al di là della cronaca dell’incidente. Un futuro ancora tutto da costruire si è interrotto tragicamente nel primo pomeriggio di martedì, proprio nel territorio in cui aveva sempre vissuto. Aveva soltanto diciotto anni e tanti progetti ancora da realizzare.

Foto d’archivio

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