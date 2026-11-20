Il ponte sul Cervo lungo la provinciale 594, tra Quinto Vercellese e Oldenico, non tornerà percorribile in tempi brevi. Dopo l’incontro di ieri, giovedì 19 novembre, tra amministratori, tecnici e impresa, il presidente della Provincia Davide Gilardino ha indicato un nuovo obiettivo: riaprire al traffico entro la prima metà di aprile 2027. Per chi si sposta tra Vercelli e la Valsesia, l’attesa si allunga.

Il collegamento è interrotto dal 20 ottobre, quando era stata individuata una lesione in una delle arcate dello storico manufatto. Una lesione, come si è poi ipotiuzzato, che potrebbe essere stata provocata dal passaggio di un mezzo estremamente pesante. Nei giorni successivi la parte danneggiata è poi crollata, mentre il transito era già vietato. Le prime prospettive di una riapertura più rapida sono tramontate: il ripristino richiede ora una serie di interventi strutturali e le verifiche finali prima del ritorno dei veicoli.

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Micropali profondi 18 metri per consolidare le pile

Le pile del ponte, che hanno circa 170 anni, risultano stabili, ma devono essere consolidate per garantire la sicurezza dell’opera nel tempo. Il progetto prevede l’inserimento di micropali profondi fino a 18 metri in corrispondenza di tutte le pile. Secondo Gilardino, questa fase dei lavori dovrebbe concludersi intorno al 6 dicembre, preparando la struttura alle successive operazioni di ricostruzione.

«Entro Natale sarà realizzata la struttura sulla quale poter poi ricostruire l’arcata», ha spiegato il presidente della Provincia. Si procederà quindi alla realizzazione dell’armatura necessaria per rifare la volta crollata. Il completamento della ricostruzione è previsto entro marzo, secondo il calendario illustrato dopo il confronto con i tecnici e l’impresa impegnata nel cantiere. In un video, il presidente Davide Gilardino fa il punto della situazione.



Dodici ore di lavoro al giorno, poi i collaudi

Una volta conclusi gli interventi, non sarà possibile riaprire immediatamente la strada: saranno necessari i collaudi per verificare la sicurezza dell’infrastruttura. «Contiamo di aprire entro i primi 15 giorni di aprile», ha dichiarato Gilardino. La data resta quindi un obiettivo, non una certezza, legato al rispetto dei tempi di cantiere e all’esito positivo delle verifiche previste.

Per provare a rispettare il programma, la Provincia assicura che il cantiere lavorerà dodici ore al giorno, sette giorni su sette. Un impegno significativo, ma la complessità del consolidamento e della ricostruzione impone prudenza. L’aggiornamento chiarisce comunque le tappe principali: micropali a inizio dicembre, sostegni entro Natale, nuova volta entro marzo e collaudi prima della riapertura.

Ancora mesi di disagi per studenti e pendolari valsesiani

Intanto la chiusura continua a pesare su chi percorre ogni giorno la strada tra il capoluogo e la parte settentrionale della provincia. Pendolari e studenti valsesiani devono fare i conti con deviazioni e tempi di viaggio più lunghi per raggiungere Vercelli, mentre lo stesso problema riguarda chi dal capoluogo deve recarsi verso Gattinara e la valle. Il disagio non si limita dunque a un solo senso di marcia.

L’interruzione di un collegamento così importante si riflette sull’organizzazione quotidiana di famiglie, lavoratori e ragazzi che frequentano le scuole. Per loro la prospettiva è quella di affrontare ancora diversi mesi di percorsi alternativi. La speranza è che il nuovo cronoprogramma venga rispettato, senza ulteriori slittamenti: solo il completamento dei lavori e dei controlli consentirà di tornare a utilizzare il ponte.

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