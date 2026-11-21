Radici Chimica ricorrerà alla cassa integrazione ordinaria per un massimo di 97 dipendenti dello stabilimento di Novara, dal 30 novembre 2026 al 28 febbraio 2027. La motivazione indicata è la carenza di ordini. La comunicazione, trasmessa alle organizzazioni sindacali tramite Confindustria, è stata riferita da La Voce di Novara, che riporta i termini della misura.

Il numero indica il massimo di lavoratori coinvolti, non che tutti saranno necessariamente sospesi. Per chi rientrerà nella misura è prevista la possibilità di una sospensione fino a zero ore settimanali. Secondo quanto riferito dai sindacati, la cassa riguarderebbe i lavoratori degli impianti ancora attivi, e non quelli già interessati dal piano di delocalizzazione.

La nuova misura si inserisce nella vertenza sugli esuberi

Il ricorso alla cassa integrazione ordinaria si aggiunge alla vertenza sul futuro produttivo e occupazionale del sito novarese. In estate l’azienda aveva annunciato la chiusura di quattro impianti e 140 esuberi su 287 dipendenti. In seguito la stima è stata rivista: secondo le ricostruzioni più recenti, era scesa sotto quota cento, ma senza un accordo complessivo sul futuro dello stabilimento.

La prospettiva di fermare anche alcuni impianti ancora in funzione era stata discussa nei precedenti incontri tra azienda e rappresentanze sindacali. Le Rsu avevano espresso preoccupazione per l’assenza di garanzie sulla ripartenza. Nel resoconto della fase precedente della vertenza, queste ipotesi erano attribuite ai rappresentanti dei lavoratori.

Assemblee e nuovi incontri nei prossimi giorni

I lavoratori sono attesi alle assemblee sindacali del 23 e 24 novembre. Per il pomeriggio del 24 è previsto anche un incontro tra azienda e Rsu, che, secondo quanto riferito da un rappresentante sindacale, affronterà la nuova cassa integrazione. Un ulteriore appuntamento al ministero è fissato per il 26 novembre; il 3 dicembre è previsto un consiglio comunale aperto sulla situazione dell’azienda.

Restano da chiarire quanti dipendenti saranno effettivamente sospesi e quale sarà l’assetto produttivo dopo la scadenza della misura, il 28 febbraio 2027. La cassa integrazione annunciata non definisce, da sola, l’esito della trattativa sugli esuberi e sul futuro dello stabilimento.

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