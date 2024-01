Gattinara, allarme per un uomo che mostrava le parti intime al parco. L’allarme di una mamma: una persona si sarebbe toccata davanti a due ragazzine.

Gattinara, allarme per un uomo che mostrava le parti intime al parco

Un uomo che si tocca le parti intime mentre osserva due ragazzine al parco delle Rimembranze, a Gattinara. A segnalare l’episodio su Facebook e alle forze dell’ordine è la mamma di una delle giovani protagoniste della vicenda. Secondo la testimonianza, raccontata dalla donna nei giorni scorsi sui canali social, l’episodio sarebbe accaduto un pomeriggio alla fine dello scorso anno.

Uno sconosciuto si sarebbe aggirato nei pressi dell’istituto bancario, con i pantaloni calati toccandosi le parti intime in direzione delle minorenni. Le due giovani spaventate sarebbero corse via, seguite dall’uomo. La mamma si è rivolta ai carabinieri segnalando la vicenda.

La segnalazione anche in municipio

«Come Comune non abbiamo ricevuto notizia da parte dei cittadini coinvolti – sottolinea il vice sindaco Daniele Baglione -. Personalmente ho saputo dell’episodio 24 ore dopo l’accaduto, attraverso una mamma che conosco. In questi casi è bene segnalare sempre, in maniera tempestiva, alle forze dell’ordine e al Comune i fatti. Solo così le autorità competenti hanno la possibilità di intervenire subito. Ricordiamo sempre che le forze dell’ordine sono a disposizione dei cittadini e in particolare in questi casi, più si agisce in maniera immediata con informazioni precise, meglio si permette a vigili e carabinieri di intervenire».

Intanto sono partiti i controlli

I controlli comunque sono partiti. «Appena ho saputo della vicenda ci siamo messi in contatto con il maresciallo dei carabinieri – prosegue Baglione -. Le indagini e le verifiche sono in corso. In città ci sono sistemi di videosorveglianza che sono particolarmente utili anche in questi casi».

L’amministratore sottolinea un punto in particolare. «Qualsiasi cosa che i cittadini notino e che non rientri nei canoni di legge, deve essere segnalato. Abbiamo la fortuna di avere una stazione di carabinieri sul territorio con persone competenti e capaci, appelliamoci a loro che sono a disposizione della comunità – precisa l’amministratore -. L’obiettivo che ci siamo prefissati è il buon vivere civile e in sicurezza. Purtroppo non viviamo in una società perfetta.

E’ fondamentale chiamare le autorità competenti quando si verificano episodi spiacevoli. Da parte del Comune e dei carabinieri, che abbiamo incontrato di recente quando ha iniziato il suo percorso in città il nuovo maresciallo, c’è massima attenzione alla sicurezza del territorio».