Gattinara, auto uccide un gatto davanti alla casa dei padroni. L’appello della padrona: «In via Dante Alighieri si va troppo veloci, bisogna fare qualcosa».

Gattinara, auto uccide un gatto davanti alla casa dei padroni

Ad alta velocità in una via residenziale, investe un gatto lasciandolo senza vita vicino all’ingresso di una abitazione. E la proprietaria del felino protesta: «Bisogna introdurre misure per convincere gli automobilisti a moderare la velocità. E se invece di un povero micio, la stessa sorte fosse toccata ad una persona?»

E’ accaduto l’altra settimana a Gattinara, di notte, tra le 23.30 e le 24. Un’auto che stava procedendo in via Dante Alighieri (ad alta velocità, a detta della testimone) ha travolto un gatto. Dopo l’impatto, il veicolo ha proseguito la sua marcia mentre la famiglia del micio ha provato a fare di tutto per riuscire ad animare la bestiola. Ma senza riuscirci.

LEGGI ANCHE: Uccide un gatto con l’auto e scappa: caccia al pirata a Valdilana

Un dolore per la famiglia

«Merlino era docile, dolce ed educato e da quando è accaduto l’incidente abbiamo un grande vuoto nei nostri cuori – racconta Ornella Manna, padrona del felino -. Con l’impatto di quella notte l’animaletto ha riportato ferite gravi a una zampa anteriore e a una posteriore, e pure alla gabbia toracica. Il suo corpicino è stato scaraventato nella nostra strada. Pur accorgendoci subito del fatto, la situazione era talmente critica che non abbiamo avuto il tempo di arrivare in clinica veterinaria».

Ornella Manna si è rivolta alle forze dell’ordine. «Ho fatto un esposto alla polizia municipale e ho chiesto informazioni anche alla polizia stradale. Con questa comunicazione ho spiegato l’episodio sottolineando che l’automobilista, nonostante il fatto, ha continuato la sua corsa senza fermarsi per soccorrere il gatto o per suonare il campanello della mia abitazione».

Auto troppo veloci e pericoli per i residenti

«Ho chiesto di indagare sul caso. Ho evidenziato che l’area è ben illuminata sia di giorno che di notte e che tanti si spostano in auto a folle velocità mettendo in pericolo la vita degli animali, ma non solo».

La gattinarese si sofferma su un aspetto. «È da tempo che nella zona si vedono auto che non rispettano i limiti di velocità. Occorre secondo me trovare una soluzione come un dissuasore per evitare che si presentino nuovi episodi spiacevoli».

La donna si dice molto preoccupata per la situazione. «Parecchi anni fa nella stessa zona era stata anche travolta una bambina. Ora il mio micio. La zona in cui abito è periferica e conduce al cimitero. Mi chiedo il motivo per cui la gente proprio in questo tratto debba viaggiare con il piede appoggiato sul pedale. L’auspicio è che situazioni spiacevoli come quella che abbiamo vissuto io e la mia famiglia non accadano più».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook