Gattinara, cinque carri si sfidano per la vittoria al Carnevale. LE FOTO

Oggi grande festa lungo i corsi della città. Si chiude anche il contest delle vetrine.

Un’esplosione di colori, musica e fantasia ha invaso domenica scorsa le vie di Gattinara. La prima sfilata dei carri allegorici ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra maschere, coriandoli e scenografie spettacolari che hanno richiamato un pubblico numerosissimo, persino superiore a quello dello scorso anno secondo le prime stime.

Ora l’attenzione è tutta rivolta a oggi, domenica 15 febbraio, quando il Carnevale entrerà nel vivo con la seconda sfilata e l’attesa premiazione del miglior carro allegorico. Un momento clou che decreterà il vincitore di un’edizione già capace di superare le aspettative in termini di partecipazione e coinvolgimento.

I cinque gruppi impegnati nella sfida

«Siamo davvero molto felici del risultato – evidenzia Simone Abondio, presidente del comitato Carnevale –. Seppur il tempo a disposizione per la realizzazione delle opere sia stato ridotto, visto che il carnevale quest’anno è breve, le persone hanno creato carri straordinari generando stupore e meraviglia nel pubblico».

Il gruppo Zemmu-Lozzolo che ha sfilato con un carro ispirato al Carnevale di Rio de Janeiro

Il gruppo Falispa- Ciocca che ha sfilato con un carro ispirato ai marziani

L’impegno e la creatività dei gruppi partecipanti hanno dato vita a una sfilata ricca di temi e suggestioni, capaci di coinvolgere grandi e piccoli. Ad aprire il corteo sono stati i Marziani del gruppo Falispa-Ciocca, seguiti dall’energia brasiliana di Rio firmata Zemmu di Lozzolo. Spazio poi alla fantasia con i Puffi del Barachin, quindi all’avventura con i Pirati del Carcariva, fino a chiudere con il mondo fumettistico di Asterix e Obelix proposto dal Baldrascan.

Il gruppo Barachin che ha portato in scena il carro con il mondo dei Puffi

Il gruppo Carcariva che ha sfilato con il carro dei Pirati del Carcariva

«Dai pirati ai Puffi, sono stati innumerevoli gli argomenti trattati e il divertimento è stato assicurato», prosegue Abondio. Un lavoro di squadra che ha saputo unire manualità, fantasia e passione, regalando alla comunità un evento partecipato e sentito.

Il gruppo Baldrascan che per il suo carro si è ispirato ai fumetti di Obelix e Asterix

Oggi spazio anche per le vetrine più belle

Non solo carri: in programma anche la premiazione del contest delle vetrine, con i commercianti invitati a realizzare allestimenti a tema. «Sin da ora ringraziamo quanti hanno aderito alle iniziative – conclude il presidente –. Da una prima stima pare che il pubblico presente domenica fosse più numeroso dello scorso anno e questo è un grande traguardo. Proseguiamo così».

Gattinara è pronta a colorarsi ancora una volta: oggi si assegna il titolo di miglior carro, ma a vincere, ancora una volta, sarà soprattutto la festa.
Foto Gianluca Colombo

