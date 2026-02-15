Gattinara, cinque carri si sfidano per la vittoria al Carnevale. LE FOTO

Gattinara, cinque carri si sfidano per la vittoria al Carnevale. Oggi grande festa lungo i corsi della città. Si chiude anche il contest delle vetrine.

Un’esplosione di colori, musica e fantasia ha invaso domenica scorsa le vie di Gattinara. La prima sfilata dei carri allegorici ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra maschere, coriandoli e scenografie spettacolari che hanno richiamato un pubblico numerosissimo, persino superiore a quello dello scorso anno secondo le prime stime.

Ora l’attenzione è tutta rivolta a oggi, domenica 15 febbraio, quando il Carnevale entrerà nel vivo con la seconda sfilata e l’attesa premiazione del miglior carro allegorico. Un momento clou che decreterà il vincitore di un’edizione già capace di superare le aspettative in termini di partecipazione e coinvolgimento.

I cinque gruppi impegnati nella sfida

«Siamo davvero molto felici del risultato – evidenzia Simone Abondio, presidente del comitato Carnevale –. Seppur il tempo a disposizione per la realizzazione delle opere sia stato ridotto, visto che il carnevale quest’anno è breve, le persone hanno creato carri straordinari generando stupore e meraviglia nel pubblico».

L’impegno e la creatività dei gruppi partecipanti hanno dato vita a una sfilata ricca di temi e suggestioni, capaci di coinvolgere grandi e piccoli. Ad aprire il corteo sono stati i Marziani del gruppo Falispa-Ciocca, seguiti dall’energia brasiliana di Rio firmata Zemmu di Lozzolo. Spazio poi alla fantasia con i Puffi del Barachin, quindi all’avventura con i Pirati del Carcariva, fino a chiudere con il mondo fumettistico di Asterix e Obelix proposto dal Baldrascan.

«Dai pirati ai Puffi, sono stati innumerevoli gli argomenti trattati e il divertimento è stato assicurato», prosegue Abondio. Un lavoro di squadra che ha saputo unire manualità, fantasia e passione, regalando alla comunità un evento partecipato e sentito.

Oggi spazio anche per le vetrine più belle

Non solo carri: in programma anche la premiazione del contest delle vetrine, con i commercianti invitati a realizzare allestimenti a tema. «Sin da ora ringraziamo quanti hanno aderito alle iniziative – conclude il presidente –. Da una prima stima pare che il pubblico presente domenica fosse più numeroso dello scorso anno e questo è un grande traguardo. Proseguiamo così».

Gattinara è pronta a colorarsi ancora una volta: oggi si assegna il titolo di miglior carro, ma a vincere, ancora una volta, sarà soprattutto la festa.

