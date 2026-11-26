Quattro musicisti, un pianoforte e otto mani pronte a far incontrare mondi musicali apparentemente lontanissimi. Sabato 28 novembre, alle 21, l’Auditorium Forum19 di Veruno, nel comune di Gattico-Veruno, ospiterà “OttomaniI”, un originale appuntamento dedicato alla musica per pianoforte a quattro mani. Due concerti distinti porteranno sul palco classica e progressive rock, attraverso arrangiamenti e interpretazioni che promettono di sorprendere il pubblico.

La serata vedrà protagonisti Tony Pagliuca, Tatiana Carrer, Alessandra Gelfini e Roberto Olzer, artisti con esperienze differenti ma accomunati dalla passione per la ricerca musicale. Il programma propone due progetti, PianofORME e Crossroads, ciascuno con una propria identità e un repertorio capace di attraversare generi ed epoche. Un’occasione particolare per gli appassionati di pianoforte, ma anche per chi ama la grande musica rock.

Tony Pagliuca porta sul pianoforte la musica delle Orme

Ad aprire la serata sarà PianofORME, progetto che riunisce Tony Pagliuca e Tatiana Carrer. Pagliuca è uno dei nomi storici del progressive rock italiano, conosciuto soprattutto per essere stato il tastierista delle Orme, gruppo che ha segnato un’epoca della musica nazionale. Accanto a lui ci sarà una pianista di formazione classica, per dare nuova vita a composizioni legate alla storia della celebre band veneta.

La proposta punta su una rilettura acustica ed essenziale, nella quale il pianoforte diventa lo strumento attraverso cui riscoprire melodie, armonie e atmosfere del repertorio delle Orme. Un incontro tra la sensibilità del rock progressivo e quella classica, che permette di ascoltare brani conosciuti sotto una luce differente, valorizzandone la struttura musicale e le possibilità espressive.

Da Bach ai Genesis, il viaggio musicale di Crossroads

La seconda parte della serata sarà affidata a Crossroads, con Alessandra Gelfini e Roberto Olzer. Entrambi pianisti di formazione classica e con una consolidata esperienza concertistica, proporranno un viaggio attraverso secoli di musica. Le composizioni di Bach e Purcell incontreranno quelle dei Genesis e dei Pink Floyd, in un intreccio di stili che supera le tradizionali divisioni tra i generi.

Nel repertorio troveranno spazio anche Mike Oldfield, Emerson, Lake & Palmer e Dave Grusin. Gli arrangiamenti originali permetteranno ai due pianisti di costruire collegamenti tra linguaggi musicali differenti. Roberto Olzer, attivo anche come compositore, ha collaborato con artisti come Antonella Ruggiero. Il risultato sarà un dialogo tra tradizione e modernità, nel quale la musica classica e quella contemporanea si arricchiscono reciprocamente.

Orari e biglietti per il concerto di Veruno

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre all’Auditorium Forum19, in via Roma 8 a Veruno, nel comune di Gattico-Veruno. Il concerto inizierà alle 21, mentre l’apertura delle porte è prevista per le 20. Il pubblico potrà assistere a entrambe le esibizioni nell’ambito della stessa serata, scoprendo due modi diversi di interpretare il pianoforte a quattro mani.

Il biglietto d’ingresso costa 20 euro, con una tariffa ridotta di 18 euro riservata ai soci di Ver1 Musica. I biglietti sono disponibili online attraverso il circuito Ciaotickets. Una serata che si rivolge tanto agli estimatori delle Orme e del progressive rock quanto agli appassionati di musica classica, con un programma costruito per valorizzare la versatilità del pianoforte.

Nella foto di copertina, Tony Pagliuca e Tatiana Carrer (foto da Facebook)

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