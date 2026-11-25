Una raccolta firme per chiedere interventi urgenti contro la presenza sempre più invasiva dei cinghiali. È l’iniziativa avviata a Valduggia, dove da anni gli animali selvatici si spingono nelle frazioni e talvolta anche nei pressi del centro abitato, provocando danni a orti, giardini e terreni coltivati. I cittadini hanno tempo fino a sabato 28 novembre per aderire alla petizione che sarà indirizzata agli enti competenti.

La situazione è diventata ormai una preoccupazione ricorrente per numerose famiglie. I cinghiali si avvicinano alle abitazioni, rovistano nei terreni e possono rappresentare un pericolo per chi percorre le strade locali. Le segnalazioni arrivate in municipio sono numerose e hanno spinto l’amministrazione a sostenere una richiesta formale di intervento per contenere la presenza degli animali. Del resto, non è certo la prima volta che in paese si presenta questo problema.

Il sindaco: «Abbiamo le mani legate»

A descrivere le difficoltà è il sindaco Luca Chiara. «Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni che riguardano i danni avuti soprattutto a orti, terreni coltivati, aree verdi e strade locali». I proprietari delle aree interessate hanno chiesto provvedimenti per evitare nuove incursioni. Il Comune però non dispone degli strumenti necessari per affrontare direttamente il problema.

«Purtroppo abbiamo le mani legate, non possiamo fare nulla di particolare per evitare che arrivino in paese e che facciano danni», spiega il primo cittadino. La presenza dei cinghiali non è una novità, ma le continue incursioni stanno creando crescenti difficoltà ai residenti, soprattutto nelle zone più vicine ai boschi e nelle frazioni dove le abitazioni confinano con terreni agricoli e aree verdi.

Da Colma a Valpiana, le frazioni più interessate

Le segnalazioni riguardano un territorio particolarmente esteso. «In municipio ci sono arrivate segnalazioni principalmente da famiglie residenti nelle frazioni Colma, Maretti, Soliva, Castagnola, Rasco, nella zona della galleria, Arlezze, Cantone, Rastiglione, Zuccaro e Valpiana», elenca il sindaco. Una lunga serie di località coinvolte dalle incursioni, che testimonia quanto il fenomeno sia diffuso sul territorio comunale.

Per il momento, fortunatamente, non risultano persone ferite. «Le segnalazioni si riferiscono a danni alle proprietà, fortunatamente nessun problema ancora alle persone», precisa Chiara. Rimane però la preoccupazione per la circolazione stradale, soprattutto nelle ore di scarsa visibilità. L’improvviso attraversamento di un animale può creare situazioni pericolose per automobilisti e motociclisti.

Una petizione per chiedere abbattimenti e contenimento

Per affrontare il problema è stata avviata una raccolta firme destinata a sostenere un’istanza formale agli enti competenti. L’obiettivo, spiega il sindaco, è chiedere all’Ente di gestione delle aree protette e all’amministrazione provinciale l’attivazione urgente di piani straordinari di abbattimento e contenimento della popolazione di cinghiali presente sul territorio di Valduggia.

La richiesta punta a tutelare la sicurezza pubblica, la circolazione sulle strade, le proprietà private e le attività agricole. Per aderire alla petizione è necessario presentarsi personalmente all’ufficio anagrafe del Comune entro sabato 28 novembre. Gli orari sono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il sabato dalle 9 alle 12. L’amministrazione invita così i cittadini interessati a sostenere la richiesta di interventi concreti.

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